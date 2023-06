Работы фотокорреспондентов МИА «Казинформ» представлены на выставке в Сеуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» принимает участие в международной фотовыставке, организованной южнокорейским новостным агентством «Yonhap», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информационное агентство «Yonhap» в качестве председателя Организации Азиатско-Тихоокеанских новостных агентств (OANA) проводит выставку «International press photo exhibition: at the scenes of the pandemic» («Международная фотовыставка прессы: на местах пандемии»).

Фотовыставка посвящена теме пандемии коронавирусной инфекции. Выставка фотографий открыла свои двери 24 ноября в стенах Музея истории Республики Корея в Сеуле и продлится до 1 марта 2021 года.

На фотовыставке представлены работы и фотокорреспондентов МИА «Казинформ» Мухтара Холдорбекова, Виктора Федюнина, Александра Павского.

В целом, на выставке можно увидеть 120 фотоснимков от 47 ведущих информационных агентств со всего мира.

Какие работы представлены на выставке, можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что МИА «Казинформ» является членом Организации Азиатско-Тихоокеанских новостных агентств (OANA).