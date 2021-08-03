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    Работу в системе маркировки упростят в Казахстане

    3 Августа 2021, 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют упростить работу в системе маркировки, с актами приема-передач, а также рассматривается возможность списания товара в системе маркировки без сканирования 2D-сканером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    Цифровая маркировка сигарет является обязательной в Казахстане еще с 1 октября 2020 года. Все сигареты, производимые на территории Казахстана, либо импортируемые в РК, маркируются цифровыми марками. В нем «зашита» цифровая информация о товаре.

    «Для реализации табачных изделий нет необходимости покупать дорогое оборудование, достаточно зарегистрироваться посредством использования электронно-цифровой подписи в информационной системе маркировки товаров, по ссылке markirovka.kz», - отметили в КГД.

    В целях корректной работы 2D сканера, необходимо добавить номенклатуру товаров в онлайн-ККМ. Для исключения дополнительных затрат на обновление номенклатуры товаров на сайте www.ismet.kz размещены инструкции по самостоятельному добавлению номенклатуры товаров в онлайн-ККМ. После обновления номенклатуры товаров 2D сканер считывает цифровую маркировку корректно.

    В качестве альтернативы 2Д сканерам можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Naqty Sauda» (Android и IOS).

    Для упрощения работы с маркированными табачными изделиями в системе маркировки, рассматривается вопрос об упрощении работы с актами приема-передач, возможность списания товара в системе маркировки без сканирования 2D-сканером.

    Для отработки проблемных вопросов работы с маркированным товаром в мелкой рознице, Единым оператором маркировки товаров проводятся выезды в регионы, изучаются бизнес-процессы мелких магазинов и нарабатываются рекомендации о внесении изменений в правила маркировки в части работы мелкой розницы.

    По данным ведомства, очень многие проблемы в работе мелкой розницы лежат в плоскости обучения. Сейчас разрабатывается серия полезных инструкций и памяток по разным аспектам работы с маркированным товаром для мелких предпринимателей, готовятся видеоматериалы, также будет активней распространяться информация о наличии контакт-центра по цифровой маркировке, который работает круглосуточно. Телефон горячей линии -8 800 080 6565.

    «Также отмечаем, что сигареты маркируются с 1999 года бумажными акцизными марками, мы внедрили цифровую маркировку, теперь с января 2022 года отменим бумажную акцизную марку», - заключили в КГД.

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    Экономика Минфин РК Технологии
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