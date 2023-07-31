Работу участковым инспекторам облегчили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Департамента кадровой политики МВД РК Шынгыс Алекешев рассказал о проводимой ведомством работе по дебюрократизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы высвобождаем сотрудников от ненужной рутины, чтобы они занимались своими первостепенными задачами. Приведу пример по самому близкому к народу сотруднику полиции – участковому инспектору. Анализ показал, что он большую часть своего рабочего времени затрачивал на излишнее бумаготворчество. Следовательно, на профилактику физически не оставалось времени», - сказал Шынгыс Алекешев на брифинге в МВД.

В этой связи, было решено оцифровать 10 журналов, 6 учетов, две статотчетности и 5 рапортов.

«Для патрульных полицейских аналогично найден резерв для высвобождения. Раньше только на пересменку уходил целый час. Патрульный сам заботился о том, где и когда заправлять машину, ремонтировать её, ожидать очереди на мойках. И самое тревожное – в это время город фактически оствался без патрулирования. Хотя сотрудников такие проблемы беспокоить не должны. Поэтому приступили к масштабной модернизации автохозяйств», - отметила спикер.

В частности, внедрен электронно-карточный учет расходования топлива. Созданы условия для обслуживания служебных автомашин: современные автомойки; СТО; шиномонтажки; помещения для ожидания.

«Это все делается для того, чтобы у сотрудников основной акцент был направлен на качественную работу с гражданами. Чтобы патрульные оперативно прибывали к месту вызова, задерживали преступников «по горячим следам» и город патрулировался в режиме 24/7», - добавил спикер.