Работу столичного ресторана приостановили из-за постоянных нарушений карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа ресторана «Золото» в столице приостановлена по решению суда на один месяц из-за систематических нарушений режима карантина. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Жанна Пралиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«12 увеселительных заведений в городе являются злостными нарушителями режима карантина, в числе которых ресторан «Золото». Данный объект неоднократно привлекался к административной ответственности. В связи с тем, что не были исполнены предписания, материалы в его отношении переданы в административный суд. В итоге сегодня судом был рассмотрен материал и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 МРП, с приостановлением деятельности на один месяц», – сообщила Жанна Пралиева.

Ранее также по причине постоянного нарушения карантина суд приостановил работу ночного клуба Alanya, караоке-бара Janym Sol, кафе-баар Tekuila.

Всего в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана направлено 18 материалов в отношении 12 субъектов предпринимательства, допустивших неоднократное нарушение ограничительных и карантинных мер.