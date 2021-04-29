НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работу прививочных пунктов продлевают до 24:00 в Казахстане. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня буквально в Правительстве совещание было, принято решение о (продлении) работы этих пунктов до 24:00», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Ранее сообщалось, что в столице увеличивают количество прививочных пунктов.

«В городе увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях с 50 до 100», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Заместитель акима добавил, что в целях обеспечения доступности данной услуги для населения, совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля организованы пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах - «Хан-Шатыр», «MegaSilkWay», «Керуен» и «Абу-Даби Плаза». Прием ведется с 10 часов и до закрытия центров.