Работу полиции рассматривают на Общественном совете Алматы после гибели Дениса Тена
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы собрался Общественный совет, чтобы заслушать доклад руководства городского ДВД после гибели Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Айдос Сарым отметил, что в Алматы за прошлый год произошло 45 тысяч автомобильных краж, из них раскрыто всего 4 тысячи. По его словам, члены Общественного совета провели рейд по авторынкам Алматы. Увиденное шокировало общественников: абсолютная антисанитария, отсутствие кассовых аппаратов. Кроме того, ни на одном рынке нет стационарного поста полиции.
«Очень много торговцев пуштунов, непонятно, какой статус у них с точки зрения рабочих виз. Все продавцы, с которыми мы разговаривали, предлагали нам фары, точно такие как у машины Дениса Тена. Говорилось, что полиция провела рейды - никто там не напуган, те же самые товары, без касс, без ничего», - сказал Айдос Сарым.
Он отметил, что маслихат должен придать особый статус авторынкам. «Надо заниматься базарами, им должен придан статус бизнеса. Это должны быть полноценные фирмы, конторы, которые должны приравнивать к продажам драгметалла. Человек, который продает, покупает, должен как-то фиксироваться», - добавил Айдос Сарым.
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