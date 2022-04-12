Работу по возврату неиспользуемых земель усилят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Мангистауский район глава региона Нурлан Ногаев провел выездное кустовое совещание, на котором выступил руководитель областного управления земельных отношений Есемурат Дузмагамбетов с докладом по вопросам возврата неосвоенных земель в государственную собственность, определения потребности в недропользовании, пастбищах, очередников для индивидуального жилищного строительства. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня общая площадь земель области в регионе составляет 16 млн 564 тысячи га. Из них 12 млн 639 тысяч га – пастбищные угодья. За последние два года в государственную собственность возвращено в общей сложности 2 млн 406 тысяч 441 га неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Законом РК «О земельных отношениях», существует требование по возврату в государственную собственность неосвоенных земель и их повторному вводу в оборот. В этом направлении в 2021 году крестьянам было предоставлено 145 тысяч 74 гектара земли.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость усиления работы по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Все уполномоченные органы должны держать этот вопрос на постоянном контроле. Важно внедрить механизм эффективного использования пустующих земель в сельскохозяйственных целях. Требования одинаковые для всех. Вопросы, связанные с земельными отношениями, должны решаться только в рамках действующего законодательства», - сказал Нурлан Ногаев.

На сегодня на территории области зарегистрировано 258 контрактов на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.