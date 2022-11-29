Работу по созданию специальной экономической зоны TURAN обсудили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства о создании специальной экономической зоны, объединяющей тюркоязычные страны, в Туркестане будет создана специальная экономическая зона TURAN. Об этом передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Она разместится на территории действующей СЭЗ TURKISTAN. Новая зона, помимо видов деятельности, ограниченных действующим законодательством, охватит все виды деятельности, относящиеся к обрабатывающей промышленности.

В регионе предусмотрены международные, региональные стандарты и возможность применения британского (арбитражного) права при разрешении споров.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с ответственными руководителями отраслей, чтобы обсудить ход реализации важного проекта.

«Одно из наших приоритетных направлений - производство и создание рабочих мест. Рассматриваем все возможности. При этом важно привлекать инвестиции и из тюркских государств», - сказал глава региона.

Инициатива Казахстана о создании СЭЗ TURAN была поддержана всеми членами в ноябре на Саммите с участием глав государств стран Организации тюркоязычных государств в Самарканде. Основная цель - ускоренное развитие города Туркестана и повышение его инвестиционного потенциала. Площадь СЭЗ TURAN будет составлять 4 гектара и состоять из шести подрегионов. Это исторический центр, административно-деловой центр, Greenfield (село Орангай), промышленная часть Brownfield (город Кентау) и территория города Туркестана с международным аэропортом.

Повторно актуализирован перечень из 71-го инвестиционного проекта, который будет реализован на территории СЭЗ TURAN в период с 2022 по 2026 годы. Общая стоимость проектов - 1,9 трлн тенге, будет создано 9596 новых рабочих. 9 проектов с созданием 915 рабочих мест будут созданы с участием иностранного капитала общей стоимостью 225,6 млрд тенге. До конца года запланирована реализация 25 проектов общей стоимостью 29,9 млрд тенге с созданием 1197 рабочих мест.

Запущено 18 инвестпроектов общей стоимостью 17,7 млрд тенге и создано около 1000 рабочих мест.

Кроме того, в целях развития обрабатывающей промышленности в области реализуются крупные проекты стоимостью 1,4 трлн тенге, в которых создано 3595 рабочих мест.



