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    Работу по совершенствованию механизма противодействия торговле людьми начали в Мажилисе

    3 Мая 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис принял в работу законопроект «О противодействии торговле людьми», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В законопроекте «О противодействии торговле людьми» предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение в соответствие с международными стандартами и ведение новых понятий и определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков торговли людьми», - сказала депутат Снежанна Имашева на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, сопутствующим законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» предусматривается внесение изменений и дополнений в Кодекс «О браке и семье», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, закон «О фонде компенсации потерпевшим», направленные на введение обязанности сообщения в органы опеки и попечительства, прокуратуры, организациям для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, о фактах поступления детей, также установления перечня преступлений связанных с торговлей людьми, информирование потерпевших о праве на получение специальных социальных услуг.

    Также сопутствующим проектом закона «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми» предусматривается введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медорганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного и определение компетенции уполномоченного органа в области защиты прав ребенка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис
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