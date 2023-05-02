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    Работу по продовольственной безопасности необходимо продолжить – Премьер-Министр

    2 Мая 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил Правительству продолжить работу по исполнению плана обеспечения продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день имеется свыше 1 200 объектов хранения овощей и фруктов с общей емкостью хранения порядка 2 млн тонн. Этого недостаточно. Нужны новые овощехранилища», -сказал глава Кабмина во время заседания Правительства РК.

    По его словам, имеются нарекания фермеров к работе единой государственной информационной системы субсидирования. Это может негативно повлиять на урожай.

    В связи с этим, Алихан Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и акиматами регионов доработать комплексный план по строительству новых и модернизации действующих овощехранилищ с учетом реальной потребности рынка. Также необходимо в предельно сжатые сроки обеспечить надлежащую работу онлайн-платформы субсидирования.

    «Министерству торговли и интеграции совместно с местными исполнительными органами, АО «Казахстан Темир Жолы» обеспечить до конца июня закуп необходимой продукции социально значимых продовольственных товаров, в том числе из соседних стран. Министерству сельского хозяйства - переформатировать работу «Продкорпорации», направив ее деятельность на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары», - добавил Премьер.

    Алихан Смаилов отметил, ранее предпринятые меры для обеспечения продовольственной безопасности. В том числе планируемый запуск 65 молочно-товарных ферм.

    Совместно со Всемирной организацией здравоохранения животных проводится работа по получению Казахстаном статуса благополучия по особо опасным инфекциям животных. Это позволит расширить рынки сбыта и увеличить экспорт мясной продукции. Наблюдается увеличение объемов производства продукции растениеводства на 15%. В целом объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 9% и составил 9,3 трлн тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Безопасность
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