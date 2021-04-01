Работу по предотвращению паводков проводят на Капшагайском водохранилище

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Состояние водных объектов Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» находится на постоянном контроле, проводятся мероприятия по предотвращению паводковых угроз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу

31 марта из-за обильных дождей на Капшагайском водохранилище собрано до 32,14 млн. м3 воды. В связи с этим, специалистами филиала, местной администрации Байдибекского района, управления сельского хозяйства Туркестанской области, а также сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям проведена экстренная проверка, ситуация взята на контроль.

Отметим, проектный объем Капшагайского водохранилища в Байдибекском районе составляет 34,5 млн. м3. По данным на утро 31 марта, объем воды, поступившей в хранилище после проливных дождей, составил 47,4 м3/сек, объем накопленной воды достиг 32,14 млн. м3. Согласно информации с Капшагайского водохранилища на 17:00 часов того же дня, объем воды, поступившей в водохранилище, составил 20,0 м3/сек, объем накопленной воды - 33,7 млн. м3. На плотине Капшагайского водохранилища имеется аварийный сброс самовольного сброса воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) с пропускной способностью 120 куб. м в секунду.

Туркестанский магистральный канал находится в собственности государственного коммунального учреждения на праве хозяйственного ведения «Тұран су».

По данным на сегодняшнее утро, объем воды, поступающей из Богенского водохранилища в Туркестанский магистральный канал, составляет 40,0 м3/сек. Угрозы Туркестанскому магистральному каналу со стороны Капшагайского водохранилища нет. Расстояние между Капшагайским водохранилищем и Туркестанским магистральным каналом составляет 65 километров. Время достижения объема воды из Капшагайского водохранилища в Туркестанский магистральный канал составляет двое суток.

Вместе с тем, проверена спецтехника и сформирован запас инертных материалов, обеспечено полное обеспечение средствами связи. Техническое состояние водохранилища удовлетворительное. Организовано круглосуточное дежурство. Специалисты работают согласно графику.