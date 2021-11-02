Работу передвижного комплекса Ekin Patrol G2 продемонстрировали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин рассказал о приобретенном современном оборудовании - передвижном аппаратно-программном комплексе «Ekin Patrol G2», предназначенном для обеспечения дорожной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в конце октября ведомством были приобретены два специализированных передвижных аппаратно-программных комплекса панорамной видеофиксации и определения скорости движения транспортных средств - Ekin Patrol G2.

«Комплекс устанавливается на служебном автомобиле. В так называемую «люстру» вмонтированы девять камер видеонаблюдения, 10-ая камера расположена в салоне автомобиля. Ekin Patrol осуществляет видеофиксацию и архивирует полученные данные об окружающей обстановке в высоком разрешении, осуществляет панорамное распознавание и фиксацию номерных знаков транспортных средств; определяет и фиксирует направление и скорость перемещения транспортных средств, попадающих во фронтальную часть поля зрения устройства в секторе до пяти полос, формирует «пакет» данных выявленного нарушения с приложением доказательной базы и автоматически направляет последний в информационную систему «Процессинговый центр единого реестра административных правонарушений» Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», - пояснили в ведомстве.

«Обеспечение дорожной безопасности находится на особом контроле. Статистика неутешительная. За 9 месяцев текущего года на территории области произошло 509 дорожно-транспортных происшествий, в которых 77 человек погибли и 764 получили травмы. Это очень большая цифра. Количество летальных случаев говорит об отсутствии культуры вождения. Превышение скорости, отвлечение на телефон и несоблюдение элементарных правил дорожного движения, вождение в нетрезвом виде – основные причины аварий», - отметил А. Баймурзин.

По словам главного полицейского региона, принятыми мерами удалось снизить ДТП на автодорогах местного и областного значения на 26,2% или по количеству ДТП с 65 до 48, погибших - на 57,1% (с 21 до 9 человек) и пострадавших - на 38,5% (с 130 до 80 человек).

Для профилактики нарушений скоростного режима на дорогах области применяются 34 единицы автоматических систем фото-,видеофиксации. В том числе установлено 10 аппаратно-программных систем «Автоураган-ВСМ 2» и 3 единицы «Сергек».

Наряду с этим, используются 15 образов патрульных машин и 6 коробов фоторадарного комплекса. В Кокшетау построены один регулируемый и два нерегулируемых пешеходных перехода, в этом году построено два светофорных объекта. В Щучинске обустроено пять трапециевидных пешеходных переходов и один диагональный. На подходах к пешеходным переходам обустроены шумовые полосы.

«Дорожно-транспортные происшествия, происходящие из-за бесхозно пасущегося скота – отдельная серьезная тема. В этом году по причине наезда на животных произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и девять получили различные травмы», - отметил генерал-майор.

Как добавил главный полицейский области, большая работа делается для недопущения таких ДТП. Вновь установлено 15 тысяч метров ограждения, предотвращающего выход животных на проезжую часть, дополнительно восстановлено 18 тысяч метров. К примеру, на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск» установлено дорожное ограждение, на участке автодороги «Нур-Султан-Щучинск» установлено 10390 метров сетки. По всему участку «Нур-Султан-Щучинск» установлено 10 предупреждающих знаков «Дикие животные».

Глава департамента полиции призвал жителей области соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.