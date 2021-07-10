РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Работу ночных клубов приостанавливают в Нидерландах

    None
    None
    БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ - Кафе и барам в Нидерландах вновь придется закрываться в полночь, а ночные клубы приостановят работу, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные меры вводятся после того, как число заболеваемости COVID-19 в Нидерландах за неделю выросло в семь раз. Число новых инфекций достигло 7 тысяч в сутки, причем основная часть новых случаев приходится на лиц в возрасте до 30 лет.

    Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что без надлежащего вмешательства скорость распространения коронавируса только возрастет.

    «Наша цель состоит в том, чтобы защитить людей с уязвимым состоянием здоровья и обеспечить медицинское обслуживание, а также нанести как можно меньший ущерб экономике и обществу», - сказал М.Рютте.

    Тем не менее, ношение масок пока не вводится вновь в Нидерландах и останется обязательным только в общественном транспорте.

    Требование 1,5-метрового социального дистанцирования снова действует во всем секторе гостеприимства Нидерландах. Обязательное тестирование будет применяться в таких общественных местах, как театры и спортивные стадионы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире для mail.ru Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!