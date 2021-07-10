Работу ночных клубов приостанавливают в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ - Кафе и барам в Нидерландах вновь придется закрываться в полночь, а ночные клубы приостановят работу, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данные меры вводятся после того, как число заболеваемости COVID-19 в Нидерландах за неделю выросло в семь раз. Число новых инфекций достигло 7 тысяч в сутки, причем основная часть новых случаев приходится на лиц в возрасте до 30 лет.

Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что без надлежащего вмешательства скорость распространения коронавируса только возрастет.

«Наша цель состоит в том, чтобы защитить людей с уязвимым состоянием здоровья и обеспечить медицинское обслуживание, а также нанести как можно меньший ущерб экономике и обществу», - сказал М.Рютте.

Тем не менее, ношение масок пока не вводится вновь в Нидерландах и останется обязательным только в общественном транспорте.

Требование 1,5-метрового социального дистанцирования снова действует во всем секторе гостеприимства Нидерландах. Обязательное тестирование будет применяться в таких общественных местах, как театры и спортивные стадионы.