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    Работу над подключением сёл к скоростному интернету раскритиковал Женис Касымбек

    28 Сентября 2020, 17:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек возмутился качеством сотовой связи и интернета. Он раскритиковал работу операторов сотовой связи, передает МИА «Казинформ».

    Учитывая, что на сегодняшний день, когда большая часть школьников и студентов учится дистанционно, этот вопрос стал особенно актуальным, мониторинг скорости интернета провели во всех школах.

    Обеспечение качественным интернетом обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    «Много жалоб на качество дистанционного обучения из-за слабого интернета. Очень большие нарекания ко всем операторам. Во многих населенных пунктах нет качественного доступного интернета. На объездной дороге вокруг Караганды связь неустойчивая, что говорить об отдаленных селах! Часто езжу в командировки - вижу ситуацию», - сказал Женис Касымбек.

    Аким области потребовал усилить работу. Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов должно проявить жесткость, считает он. Даже в городах по-прежнему имеются «слепые зоны», на которые не распространяется качественное интернет-покрытие, отметил Женис Касымбек.

    В области до конца года планируют провести широкополосный мобильный интернет в 21 сельский населенный пункт области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Связь, ТВ, IT
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