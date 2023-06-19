Работу Минсельхоза по защите интересов аграриев раскритиковал депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев раскритиковал работу Министерства сельского хозяйства по защите интересов аграриев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматы не в состоянии должным образом организовать эффективную работу корпораций социального предпринимательства и, в первую очередь, сети сервисной подготовки на селе. Минсельхоз не может быть влиятельным органом, защищающим интересы аграриев и координирующим работу госорганов», - сказал Серик Егизбаев в ходе Правительственного часа в Мажилисе.

По его словам, тот факт, что статистика неточна, сводит на нет эффективность всех мер, принимаемых Правительством.

«Это превратилось в системную проблему всего аграрного сектора. Статистические данные не отражают реальной ситуации в отрасли. Статистика производства сельскохозяйственной продукции преувеличена. В результате оценки деятельности акиматов есть скрытая конкуренция между ними, которая существует на протяжении многих лет. Возможно, лучше отказаться от такой оценки деятельности местных исполнительных органов и перейти к другим методам оценки эффективности работы. Мы предлагаем Правительству пересмотреть способы сбора и учета данных для обеспечения достоверности статистических данных», - сказал Серик Егизбаев.