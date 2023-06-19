Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Работу Минсельхоза по защите интересов аграриев раскритиковал депутат

    19 Июня 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев раскритиковал работу Министерства сельского хозяйства по защите интересов аграриев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматы не в состоянии должным образом организовать эффективную работу корпораций социального предпринимательства и, в первую очередь, сети сервисной подготовки на селе. Минсельхоз не может быть влиятельным органом, защищающим интересы аграриев и координирующим работу госорганов», - сказал Серик Егизбаев в ходе Правительственного часа в Мажилисе.

    По его словам, тот факт, что статистика неточна, сводит на нет эффективность всех мер, принимаемых Правительством.

    «Это превратилось в системную проблему всего аграрного сектора. Статистические данные не отражают реальной ситуации в отрасли. Статистика производства сельскохозяйственной продукции преувеличена. В результате оценки деятельности акиматов есть скрытая конкуренция между ними, которая существует на протяжении многих лет. Возможно, лучше отказаться от такой оценки деятельности местных исполнительных органов и перейти к другим методам оценки эффективности работы. Мы предлагаем Правительству пересмотреть способы сбора и учета данных для обеспечения достоверности статистических данных», - сказал Серик Егизбаев.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    1 трлн тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты»
    В Актобе открыли павильон для реализации продукции участников проекта «Ауыл аманаты»
    231-килограммового барана занесли в книгу рекордов Казахстана
    Кредиты под 2,5% смогут получить казахстанцы на создание или развитие проектов в АПК
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT