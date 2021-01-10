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    Работу каждого кандидата можно было видеть в социальных сетях – Арман Ешмуратов

    10 Января 2021, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работу каждого кандидата можно было видеть в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель Центра коммуникативных мероприятий и визуальных проектов Института евразийской интеграции Арман Ешмуратов на экспертной встрече Sailau Talks-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особенность нынешних выборов – выборы депутатов маслихатов по пропорциональной системе. С 2021 года депутаты маслихатов будут избираться по партийным спискам. Какими будут результаты, мы увидим. Ранее я сам избирался в маслихат. В то время я тесно работал с избирателями округа. А сейчас, как работают включенные в партийные списки посредством социальных сетей? Они провели большую работу. Мы наблюдали, как работает каждый кандидат. В будущем, я думаю, будет еще больше способов вести агитационную работу через социальные сети. Это очень хорошо. Это новшество для региональных выборов. Время покажет, как будут реализованы предвыборные программы партий», – сказал А. Ешмуратов.

    В свою очередь, ведущий научный сотрудники Казахстанского института стратегических исследований Алмас Арзыкулов остановился на особенностях прежних выборов и нынешних.

    «Раньше во время избирательной кампании агитационно-пропагандистские группы выезжали в регионы, встречались с различными коллективами в больших залах. В связи с пандемией такие мероприятия проводятся ограниченно, но проводились встречи с небольшими группами людей, с сохранением социальной дистанции. Прежние три парламентские партии вели свою работу на местах, а присоединившиеся партии вели такую работу с помощью групп, направляемых из центра, в связи с тем, что на местах у них мало представителей», – отметил А. Арзыкулов.

    Как сообщалось ранее, в ходе экспертных встреч Sailau Talks-2021 обсуждаются особенности и важность нынешних выборов в Мажилис и маслихаты.

    Мероприятие организовано Ассоциацией политических наук Казахстана и МИА «Казинформ».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    СМИ Выборы Политические партии Политические реформы Общество Выборы-2021
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