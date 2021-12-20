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    Работу информационных систем налоговой и таможенной служб обсуждают в Мажилисе

    20 Декабря 2021, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе начался правительственный час на тему «О ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, сегодня состоится разговор о новых и действующих информационных системах в налоговой и таможенной службе. Принимаются и обсуждаются все вопросы, касающиеся работы самих информационных систем, порталов государственных органов, сервисных компаний, программных продуктов. Отдельно хочу обратить ваше внимание на вопросы, связанные с работой новых для налоговой и таможенной системы сервисов – мобильных приложений», - сказал вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев, открывая правительственный час.

    Во-вторых, по его словам, предлагается обсудить проблемы методологии и особенности применения искусственного интеллекта в управлении рисками. А также состоятельность новых инструментов мониторинга соблюдения налогового и таможенного законодательства.

    «В-третьих, у нас на повестке вопрос реинжиниринга и оптимизации услуг в сфере налогового и таможенного администрирования. В-четвертых, предлагается уделить внимание вопросам «бесшовного» взаимодействия нашей цифровой системы с системами соседних государств. В-пятых, важно поднять вопрос о ходе реализации пилотных проектов в сфере налогообложения, связанных с цифровизацией», - перечислил депутат.

    «В-шестых, мы должны обратить внимание на финансовые показатели эффективности цифровых инструментов налогового и таможенного администрирования. А также проблемы преодоления цифрового неравенства среди населения и в предпринимательской среде, будущие инновационные решения в контексте применения блокчейн-технологий в финансовом секторе», - заключил П. Казанцев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Цифровой Казахстан
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