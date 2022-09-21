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    Работу двух медицинских поездов возобновили в Казахстане

    21 Сентября 2022, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оснащение районных больниц в стране современными компьютерными томографами, рентген-аппаратами довели до 84%. Об этом сообщила глава Минздрава РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «800 тысячам жителей отдаленных сел 149 передвижных медицинских комплекса оказали медицинскую помощь с предоставлением консультативно-диагностических услуг, скрининга, лекарств. В этом году возобновлена работа двух медицинских поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые оказали медицинскую помощь 38 тысячам жителей в 10 регионах», - сказала Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

    По ее данным, в сельских населенных пунктах завершено строительство шести фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий, ведется строительство 17 объектов, путем аренды зданий планируется открыть восемь. Наряду с этим, оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, доведено до 84 %.

    «Внедряются проекты передовых практик ПМСП «человеко-ориентированный подход», одобренных ВОЗ. В этом году открыта первая в мире демонстрационная площадка по ПМСП для 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ в Енбекшиказахском районе Алматинской области по оказанию передовых практик. Для обеспечения принципа «Золотого часа» экстренным пациентам на уровне многопрофильных центральных районных больниц к 12 действующим организована межрайонная больница в городе Шу Жамбылской области», - проинформировала Ажар Гиният.

    Также по информации главы Минздрава, строятся две научно-инновационные многопрофильные клиники в Астане и Алматы.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Ажар Гиният
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