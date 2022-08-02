Работу акимата Кокшетау и департамента по ЧС раскритиковал аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева с участием руководителей департаментов, управлений и руководителей аппарата акима рассмотрен вопрос выпадения сильных осадков в минувшие выходные на территории областного центра и города Степногорска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По информации начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Атыгаева, в Кокшетау откачано почти 17 тыс. кубометров воды. От жителей города на номера экстренных служб 112 и 109 (Айкомек) поступило более 500 звонков об оказании помощи. Оперативным штабом ДЧС были привлечены силы и средства департамента и коммунальных служб в количестве 58 человек, 4 ассенизаторов и 18 мотопомп.

По словам акима города Кокшетау Бауыржана Гайсы, незамедлительно создан штаб по ликвидации последствий проливного дождя. Проводится обследование заявленных адресов, подвергшихся подтоплению, с составлением актов и выдачей пострадавшему населению. Сегодня комиссия обошла около 100 адресов, из них составлено 50 актов.

Подводя итоги совещания, руководитель региона отметил некачественную работу акимата города и департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Последствия сильного дождя показали бессистемную работу служб и местных исполнительных органов. Нет плановой работы, вовремя не были предприняты превентивные меры», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Кроме того, аким поручил оказать помощь пострадавшим. Согласно решению Кокшетауского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № С-49/7 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Кокшетау», предусмотрено оказание помощи гражданам (семьям), пострадавшим вследствие стихийного бедствия, в течение трех месяцев с момента наступления трудной жизненной ситуации, на основании документа, подтверждающего факт стихийного бедствия, пожара, в размере 50 месячных расчетных показателей.

Напомним, в Кокшетау за полтора дня выпало 58 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы.

Ранее в Степногорске за ночь выпала полумесячная норма осадков, оказались затоплены рынок, несколько дорог и частично поликлиника.



