Работников системы соцзащиты чествовали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня работников системы социальной защиты в Усть-Каменогорске прошло торжественное мероприятие, передает МИА «Казинофрм» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев принял участие в церемонии награждения отличившихся работников Восточного Казахстана. Кроме того, в мероприятии приняли участие ветераны, руководители отделов социальной защиты, социальные работники и представители неправительственных организаций.

В последнее воскресенье октября в Республике Казахстан отмечают День работников системы соцзащиты. Слова благодарности в этот праздник адресованы всем сотрудникам, внесшим особый вклад в развитие системы социального обеспечения. Всех работников социальной сферы поздравил первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев.

«Уважаемые коллеги, от лица акима области, и от себя лично поздравляю вас с праздником, с Днем работника системы социальной защиты! Этот праздник является свидетельством большого уважения ко всем, кто своим самоотверженным трудом, неустанной заботой служит людям преклонного возраста, оказывает неоценимую помощь детям с ограниченными возможностями, малообеспеченным и многодетным семьям. Учрежденный 11 лет назад праздник обрел настоящую значимость в период пандемии коронавируса, когда общество оценило роль работника социальных служб и наглядно показало всем значимость и востребованность людей вашей профессии. Ваш благородный труд получил высокую оценку, и 10 особо отличившихся сотрудников стали обладателями нагрудного знака «Халық алғысы». Кроме того, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева ведется разработка Социального кодекса, который станет единой базой всех правовых актов в социальной сфере. В рамках Кодекса с целью повышения престижа профессии рассматривается вопрос на законодательном уровне утвердить статус социального работника. От лица акима Восточно-Казахстанской области выражаю вам огромную благодарность за ваш неустанный труд», - сказал Алмасхан Сматлаев.

Он также сообщил о том, что с 2023 года планируется повышение заработной платы социальным работникам еще на 25%.

В ходе мероприятия были награждены отличившиеся специалисты сферы соцзащиты ведомственными наградами Министерства труда и социальной защиты «Әлеуметтік- еңбек саласының үздігі», грамотами акима Восточно-Казахстанской области, благодарственными письмами главы региона и первого заместителя акима области.

«Мне бы сегодня хотелось от чистого сердца поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, с Днем работников социальной защиты. Данный праздник символизирует доброту, честность, правдивость и, самое главное, бережное и уважительное отношение к взрослому поколению, лицам с инвалидностью, всем категориям, с которыми мы работаем. Я тружусь в этой системе более 20 лет и отрадно, что мой труд не остался незамеченным. Сегодня я получила самую высокую награду как заслуженный работник системы социальной защиты населения. Я очень рада этому», - поздравила коллег Лаура Токсанова, руководитель отдела занятости и социальных программ Катон-Карагайского района.

Отметим, что сегодня в системе социальной защиты области трудятся более 3 тыс. человек. Они ежедневно своим кропотливым трудом оказывают необходимую помощь малообеспеченным гражданам, лицам с особыми потребностями, пенсионерам и другим защищаемым категориям населения.



