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    Работников сферы спорта наградили в Астане

    18 Августа 2023, 19:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошло торжественное мероприятие в честь празднования Дня спорта, в ходе которого наградили работников и ветеранов за значительный вклад в развитие спорта в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе мероприятия министр культуры и спорта РК Асхат Оралов вручил приглашенным спортсменам, тренерам, работникам спортивных организаций и журналистам благодарственные письма от заместителя Премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой, нагрудные знаки «Құрметті спорт қызметкері» и «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін», а также почетные грамоты и благодарственные письма Министерства культуры и спорта РК. Всего наград удостоились 250 человек.

    Торжественное мероприятие открыл министр Асхат Оралов, который вручил номинантам грамоты и нагрудные знаки. Глава ведомства поблагодарил их за вклад в развитие отечественного спорта и победы.

    «В День спорта мы отмечаем заслуги и ценный вклад тех, кто посвятил этой сфере жизнь, будь то спортсмены, защищающие честь флага на международных турнирах, тренеры, вкладывающие время и душу в воспитание чемпионов, или сотрудники спортивных организаций. Глава государства уделяет большое внимание развитию спорта в Казахстане. Наше министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить максимальную поддержку работникам этой сферы. Например, нами разработан проект по внедрению дополнительных выплат тренерам-преподавателям за передачу спортсменов на следующий этап подготовки и управление группами», – отметил Асхат Оралов.

    В ходе мероприятия также награждены лучшие журналисты, которые знают о спорте все, но при этом не занимаются им профессионально. Их задача - рассказывать людям о спорте. Среди них также наш коллега - журналист МИА «Казинформ» – Азамат Сыздыкбаев.

    Напомним, каждое третье воскресенье августа, начиная с 2004 года, в Казахстане отмечается День спорта, который был утвержден Указом Президента Республики от 15 ноября 2003 года.

    Ранее сообщалось, что в преддверии Дня спорта в Астане запланирован ряд мероприятий.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Спорт Минкультуры Общество
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