Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Массовое анкетирование работников нефтяных и сервисных предприятий начали проводить в Жанаозене. Четыре фокус группы, состоящие из представителей «Казмунайгаза», объезжают месторождения, производственные цеха и лаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В структурных подразделениях эксперты проводят произвольный опрос. Задают вопросы, выслушивают жалобы, записывают предложения. Люди активно поднимают темы условий и оплаты труда, говорят об изношенном оборудовании и повышении квалификации молодых сотрудников.

Пока одни специалисты проверяют финансово-хозяйственную и закупочную деятельности в офисе, другие выезжают на встречи с рабочими коллективами на нефтяные месторождения. По плану беседа с рабочими, осмотр производственных площадок и выявление наиболее актуальных проблем.

Авторы сюжета побывали на базе, специализирующейся на ремонте подземного оборудования, которой уже 10 лет. Здесь работают более 400 человек. Сотрудники круглосуточно в 4 смены проводят диагностику и ремонт глубинных насосов и штанг. Их привозят сюда с месторождений и промывают, а специальное оборудование распознает дефекты. Практически вся линия автоматизирована, но уже давно устарела.

«Наши станки работают круглосуточно. Из-за изношенности часто ломаются. Мы предложили их заменить на новые», - говорит слесарь-ремонтник Алтын Иманбаева.

По словам работников, часто возникают проблемы при обращении в медпункт.

«К примеру, чтобы сдать некоторые анализы, нам приходится обращаться в платные учреждения. Помимо этого, некоторые медикаменты, капельницы, уколы приходится оплачивать из собственного кармана. Хотелось бы, чтобы эти услуги делали за счет предприятия», - говорит слесарь-ремонтник Балжан Оразбаева.

Задача масштабного мониторинга - найти слабые места в работе и устранить их. В проверке задействовано 33 эксперта национальной компании.

«Мы вчера обошли 5 подразделений. Это лаборатория ОКР, сегодня мы обходим НГДУ. Мы ежедневно будем фиксировать все эти вопросы, каждый день производить свод всех поставленных вопросов и доносить до руководств, на основе данных вопросов они будут все категорированы, и будет разрабатываться план», - сообщил руководитель рабочей группы Бекзат Агжанов.

20 апреля в Жанаозене приступила к работе специальная рабочая группа, сформированная из числа сотрудников «КазМунайГаза», с целью анализа деятельности нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий города. Как сообщает «Хабар 24», комиссия пробудет в Жанаозене до конца мая. Приезжие специалисты будут заниматься различными вопросами, начиная от распределения бюджета до прозрачности процедуры трудоустройства.

Кроме того, в настоящее время департамент экономических расследований по Мангистауской области проводит несколько досудебных расследований. Должностные лица нефтяной компании и одного из частных предприятий подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.

Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.

Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.

14 апреля сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.