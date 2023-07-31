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    Работников лесных станций оснастят противопожарной одеждой в Казахстане

    31 Июля 2023, 11:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Согласно документу из резерва Правительства выделяются средства в размере 918 млн тенге на приобретение противопожарной одежды работникам лесных пожарных станций природоохранных и лесных учреждений. Предполагается, что это позволит дооснастить работников 30 природоохранных и 16 лесных учреждений противопожарной одеждой для предотвращения механических травм, перегрева и переохлаждения, воздействия агрессивных жидких составов, защиты от воздействия высоких температур, а также обеспечить дополнительной защитой от других механических воздействий.

    Ранее сообщалось, что с 1 июля повысилась заработная плата лесников, а к 2027 году материально-техническую базу планируется обновить на 100%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Безопасность ДЧС
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