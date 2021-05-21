Работников культуры и искусства наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В национальном государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоялось награждение работников культуры и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На церемонии награждения министр культуры и спорта Актоты Раимкулова поздравила коллег с Днем работников культуры и искусства и вручила некоторым сотрудникам и деятелям культуры ведомственную награду «Мәдениет саласының үздігі».

По случаю 20-летия создания группы «Муз-Арт» Актоты Раимкулова вручила участникам группы поздравительное письмо Елбасы - Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В нем сказано: «Благодаря природному таланту и неустанному поиску, помноженному на упорный труд вы стали известным ансамблем, который, полюбил народ. Желаю процветания вашему творчеству!».

Также на церемонии награждения ряд работников культуры и искусства получили «Құрмет» грамотасы» и благодарственные письма.

Отметим, что в 2013 году указом первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Назарбаева 21 мая был учрежден День работников культуры и искусства.

«За последние годы улучшилось благосостояния работников, совершенствование оплаты труда, стимулирование работников отрасли, то есть обеспечение достойной жизни наших граждан является основным приоритетом работы», - сказала министр.

Кроме того, Актоты Раимкулова отметила, что в целях дальнейшей поддержки профессионального мастерства работников библиотек, музеев, культурно-досуговой сферы, повышения имиджа региональных организаций культуры сегодня завершается IV фестиваль организаций культуры и искусства «Рухани қазына-2021», посвященный профессиональному празднику «День работников культуры и искусства».

«Хочу отметить, что поступило более 300 заявок из 15 регионов страны. Сегодня победители в номинациях лучший государственный музей, библиотека, культурно-досуговая организация областного, районного, сельского значения, а также лучшие работники организаций культуры награждаются денежными призами», - добавила министр.