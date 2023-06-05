Работников ДЮСШ подозревают в хищении бюджетных средств в Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области по подозрению в хищении бюджетных средств проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Өркен». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Расследованием установлено, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 гг. путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - сообщили в АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



