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    Работников ДЮСШ подозревают в хищении бюджетных средств в Жетысуской области

    5 Июня 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области по подозрению в хищении бюджетных средств проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Өркен». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «Расследованием установлено, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 гг. путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - сообщили в АФМ.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Жетысуская область
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