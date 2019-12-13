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    Работники департамента ЧС Шымкента отметили праздник Независимости

    13 Декабря 2019, 21:31

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкент отметили праздник Независимости. На торжественное мероприятие были приглашены личный состав департамента, родители молодых сотрудников и ветераны службы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Собравшихся поздравил с праздником начальник департамента, полковник службы гражданской защиты Нурболат Дербисов. Он отметил мужество и смелость молодых, выстоявших в декабрьских бурях и ставших предвестниками нашей Независимости.

    Ветеранов службы ЧС, которые стояли у истоков Независимости, а ныне находятся на заслуженном отдыхе, поздравил председатель Совета ветеранов В. Витков.

    Также в департаменте стало уже доброй традицией чествовать в этот день родителей молодых сотрудников, отличившихся на службе.

    Уделяя особое внимание воспитанию грамотной и конкурентоспособной молодежи, в департаменте дали старт акции «Год молодежи – год активистов». В канун праздника были награждены победители названной акции. От имени министра внутренних дел и руководства Комитета по ЧС им были вручены медали, нагрудные знаки и почетные грамоты. Завершилось мероприятие праздничным концертом артистов филармонии имени Ш. Калдаякова.

    Автор: Айнур Акбаева

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    День Независимости Шымкент
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