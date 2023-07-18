Работникам природоохранных служб РК повысили зарплаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получат 100% надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление принято Правительством РК в рамках исполнения поручения Главы государства по улучшению условий их труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Документом предусматривается установление доплат за работу связанную с риском для жизни и здоровья. К числу структур с особыми условиями труда отнесены специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране и т.д.

С учетом увеличения средний должностной оклад специалистов составит от 101 тыс. до 320 тыс. тенге в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет.

В целом повышение зарплаты затронет 12 876 работников. Ожидается, что данная мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом.