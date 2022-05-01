Работникам энергоотрасли повысят зарплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд мер принимается государством для повышения зарплаты энергетикам. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение 2021 года энергопроизводящими организациями были приняты меры по повышению заработных плат производственного персонала при корректировке предельных тарифов на производство электрической энергии, в которых учтено повышение на 15 %. В свою очередь, в тарифах на производство тепловой энергии субъектов естественных монополий предусмотрен ежегодный рост на 4 % фонда оплаты труда, в связи с чем, средний рост заработной платы производственного персонала ТЭЦ Казахстана по итогам 2021 года составил порядка 10%», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос .

Кроме того, по словам главы Правительства, вопрос увеличения заработной платы для работников энергетической отрасли, в том числе энергопередающих организаций, предусмотрен в рамках отраслевого соглашения на 2022-2024 годы, подписанного между Министерством энергетики, работодателями в лице Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации и отраслевыми профсоюзами.

«Также уполномоченным органом в сфере естественных монополий рассматривается вопрос по внесению изменений в правила формирования тарифов в части установления требования по определению среднемесячной заработной платы производственного и административно-управленческого персонала в разрезе регионов по видам экономической деятельности, на основании данных статистики за год, предшествующий подаче заявки», - заключил глава Кабмина.