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    Работника сферы культуры осудили за растрату госимущества в Атырауской области

    11 Февраля 2021, 10:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За продажу казенного имущества осужден сотрудник Областного центра научно-методический работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности управления культуры, архивов и документации Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Как пояснили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, данный сотрудник продал по заниженной цене музыкальные аппараты на общую стоимость 70,9 млн тенге.

    «Сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу в Атырау завершено расследование уголовного дела по п.2 ч.4 ст.189 УК РК в отношении сотрудника КГКП «Областной центр научно-методический работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности управления культуры, архивов и документации Атырауской области».

    Данный сотрудник, являясь материально-ответственным лицом и используя служебное положение, осуществил растрату вверенного ему имущества в особо крупном размере. Он заложил в ломбард и продал своим знакомым по заниженной цене музыкальные аппараты на общую стоимость 70,9 млн тенге», - сообщили в пресс-службе Агентства.

    В ходе досудебного расследования возмещено 70% причиненного имущественного ущерба, что составляет 50,9 млн тенге.

    Приговором суда №2 города Атырау работник предприятия признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Атырауская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы Регионы
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