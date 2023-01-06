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    Работник зоопарка скончался после нападения медведя в Узбекистане

    6 Января 2023, 14:36

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Андижанской области медведь укусил работника зоопарка, который пришел покормить его. Мужчина скончался на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Gazeta.uz.

    Инцидент произошел 3 января в 16:00. Работник зоопарка зашел в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное бросилось на него и укусило за шею. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.

    Следственный отдел ОВД Ходжаабадского района проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    В декабре 2018 года в этом же зоопарке охранник стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк на тот момент еще не был официально открыт.


    Фото: www.gazeta.uz
    Узбекистан Мировые новости Животные
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