Работник завода в Таразе сгорел заживо в печи: полиция изъяла видеозапись с камер

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай расследуется на крупном машиностроительном комплексе региона АО «Запчасть», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 10 декабря в сталелитейном цехе предприятия упал в раскаленную печь и скончался на месте помощник сталевара. Видеокамеры установлены по всей территории и в цехах завода. Зафиксирован момент падения в печь работника, который пытался железным прутом подтолкнуть металл, но не удержался и упал в раскаленную печь.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, по данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

«С места происшествия в сталелитейном цехе изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения. Обстоятельства произошедшего выясняются», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Статья 156 Уголовного Кодекса РК «Нарушение правил охраны труда» предусматривает наказание за «…нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью». Третья часть этой статьи предусматривает за деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

У погибшего 50-летнего мужчины остались трое детей. Руководство АО «Запчасть» оказывает помощь семье погибшего.



