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    • Работник сферы земельных отношений подозревается в мошенничестве в Акмолинской области

    30 Июля 2022 08:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Акмолинской области завершила расследование в отношении заведующего сектором отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства по фактам мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

    По данным следствия, госслужащий, пользуясь своим служебным положением, обманным путем от представителя индивидуального предпринимателя получил денежные средства за оказание содействия в предоставлении права аренды на дополнительный земельный участок.

    Аналогичные незаконные действия он совершил при выделении земельного участка другому предпринимателю.

    В настоящее время уголовное дело находится в суде.

    «В целях исключения подобных правонарушений департамент по противодействию коррупции в порядке статьи 200 УПК в адрес местного исполнительного органа внес представление о принятии мер по устранению причин и условий коррупции. В частности, МИО рекомендовано инициировать внесение поправок в земельное законодательство, регламентирующих порядок приобретения права на дополнительные земельные участки, разработать алгоритм рассмотрения обращений граждан о предоставлении таких земель, определении перечня предоставляемых заявителями документов и т.д.», - пояснили в ведомстве.

    Кроме того, Антикоррупционной службой региона проведена разъяснительная встреча по профилактике коррупции с сотрудниками акимата. Только за первое полугодие 2022 года зарегистрировано семь уголовных дел, связанных с мошенничеством и взяточничеством в указанной сфере.

    «Пробелы в земельном законодательстве и отсутствие прозрачности позволяют недобросовестным чиновникам искусственно создавать препятствия для бизнеса. В итоге ущемляются права предпринимателей, что крайне непозволительно для госорганов. Необходимо провести системную работу по устранению имеющихся коррупционных рисков в данной сфере, а также установить должный контроль за подчиненными», - отметил руководитель Антикоррупционного ведомства Арман Рахимов.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Мошенничество
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