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    Работник погиб в Экибастузе от удара электротоком

    27 Июля 2022, 20:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Электрический разряд убил в городе Экибастузе работника ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Экибастузе на пересечении улиц Машхур Жусупа - Пшембаева при проведении санации каналиционных труб краном был задет силовой провод. В результате от полученного электрического разряда погиб работник одного из ТОО», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Правоохранительные органы проводят проверку.

    В управлении труда Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили, что начато расследование произошедшего. Оно позволит выяснить обстоятельства гибели мужчины. Погибший от удара электротоком работник был предположительно, 1983 года рождения.


    Фото: из открытых источников

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео Экибастуз
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