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    Работник отдела образования Талдыкоргана за взятку хотел передать сироту в семью

    19 Сентября 2021, 00:01

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заведующий сектором по защите прав детей Отдела образования г.Талдыкорган А.Туякбаев осужден к штрафу на 12 млн. тенге за получение взятки за передачу малолетней сироты на воспитание в семью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    «Приговором Талдыкорганского городского суда Алматинской области заведующий сектором по защите прав детей ГУ «Отдел образования г.Талдыкорган» Туякбаев А.А. (ст.366 ч.2 УК) осужден к штрафу в размере 12 млн. тенге. Тем же приговором Полномочнова К.Ю. (ст.368 ч.1 УК) осуждена к штрафу в размере 4 млн. тенге. Туякбаев подозревался в получении через посредника Полномочновой взятки в сумме 400 тыс. тенге за передачу малолетней сироты на воспитание в семью», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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