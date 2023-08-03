Работавших на стройплощадках Караганды 24 иностранцев выдворят из страны

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские провели на территории города проверки на строительных площадках на факты незаконного использования иностранной рабочей силы. В результате стражи порядка выявили более 180 нарушений, 24 иностранных граждан выдворят из страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские Караганды провели целенаправленные отработки в строящихся жилых комплексах. При посещении объектов стражи порядка провели с руководителями разъяснительные беседы о недопустимости незаконного использования иностранной рабочей силы. В ходе проверок был выявлен ряд работодателей, незаконно использовавших иностранцев на строящихся объектах.

«Всего по итогам мероприятия за нарушение миграционного законодательства привлечен к административной ответственности 181 человек, в том числе 167 иностранцев (граждан ближнего зарубежья), из них в отношении 24 иностранцев судом принято решение о выдворении. На 14 работодателей наложены штрафы на общую сумму свыше 1 млн тенге», - сообщили в ДП Карагандинской области.

Управление миграционной службы департамента полиции Карагандинской области напоминает работодателям о строгом соблюдении требований действующего миграционного законодательства, в части использования незаконной иностранной рабочей силы.

«Предупреждаем, что за незаконное использование труда иностранцев в отношении работодателя предусмотрена административная ответственность по статье 519 КоАП РК, нарушение которой влечет наказание в виде штрафа до 700 МРП. А также уголовная ответственность по ст. 395 УК РК в виде штрафа до 200 МРП либо исправительных или общественных работ на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток», – сообщила и.о. начальника управления миграционной службы ДП Карагандинской области Марина Тен.