Работает ли платежная система «Золотая корона» в казахстанских банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ранее Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, работает ли платежная система «Золотая корона» в казахстанских банках.

«Золотая Корона» — это сервис, позволяющий быстро и безопасно отправить деньги без открытия счета. Процедура оформления перевода, как правило, занимает минуты.

В колл-центре Банка ЦентрКредит пояснили, что на данный момент платежная система «Золотая корона» не работает, заработает, сегодня, после 15:30 часов. А в остальные дни платежная система функционировала.

В пресс-службе Сбербанка, уточнили, что также ожидают до 15:00, пока платежная система отключена.

В Halyk Bank ответили, что валютные переводы приостановлены до 15:00. Однако, если хотите осуществить переводы в тенге, то есть, средства отправлены в тенге и их получают в тенге – в таком случае переводы работают.

В Jusan Bank сервис «Золотая корона» был приостановлен сегодня. Информации касательно возобновлений в банке не предоставили.

В Forte Bank заявили, что платежная система работает, однако конвертация отключена. То есть, вы можете отправить доллары и получить доллары, либо осуществить такую же операцию в рублях. Система работает без конвертации в другие валюты.

«У нас нет Золотой Короны в связи с тем, что она не пользовалась популярностью среди наших клиентов», - ответили в Kaspi Bank.

Напомним, что в связи с последними событиями в Украине министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза утвердили новые санкции против России, включая отключение некоторых российских банков от международной системы SWIFT, закрытие воздушного пространства для России, а также запрет на вещание в сообществе телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik.



