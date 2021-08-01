«Работаем днем и ночью» - жизнь казахстанских дорожников

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане во многих регионах активно идет реконструкция и строительство автомобильных дорог республиканского значения. Строители, несмотря на летнюю жару, трудятся в усиленном режиме, не прекращая работу днем и ночью. Корреспонденты МИА «Казинформ» вместе с АО «НК «КазАвтоЖол» побывали в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях и ознакомились с условиями проживания дорожников.

На сегодня полным ходом идет реконструкция и строительство автодороги «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск», общей протяженностью 767 км. В общей сложности задействовано более пяти тысяч работников. Среди них не только граждане Казахстана, но и Китая и Турции.

На время строительства, работников, которые приезжают из далеких регионов, размещают в специальные вахтовые городки, где предусмотрены все необходимые условия для комфортного проживания. Журналисты посетили лот №2 проекта реконструкции автодороги «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск», который находится возле населенного пункта Сагабуйен.

На территории данного небольшого городка строго соблюдается карантинный режим. В пропускном пункте замеряется температура посетителя, а также раздается медицинская маска.

«У нас есть круглосуточный медпункт, в котором работают две медсестры, на территории введен масочный режим. Помимо этого три раза в день измеряется температура тела у сотрудников», - рассказывает начальник производственно-технического отдела данного участка Молдир Садыканова.

В целом на базе проживают 143 человека, из них 43 граждан КНР и 10 переводчиков. Корпус рассчитан на 276 человек. Здесь созданы все условия для отдыха сотрудников: имеется баскетбольная площадка, тренажёрный зал, Wi-Fi, четыре жилых и одно офисное здание, комнаты оснащены душевыми кабинами, есть также лаборатория, предназначенная для проверки качества бетона, асфальта и других стройматериалов, столовая с трехразовым питанием и для ночной смены.

«Те люди, которые работают на дорогах, выезжают рано утром на специальном автобусе и возвращаются вечером. Также они приезжают сюда в обеденное время. У нас в основном персонал из местных жителей. Общее количество рабочих, задействованных в строительстве - 409», - добавила Молдир Садыканова.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» они рассказали, насколько сложно работать на дорогах в жаркую погоду.

«Дороги строим с наступлением тепла. Работать в жару сложновато, конечно, но мы уже привыкли. Вот уже закончили 85 км дороги возле населенного пункта Жансугурова. Работа идет в усиленном режиме с 7 утра до 8-9 вечера. На условия не жалуемся. Есть среди нас и граждане Китая, общаемся с ними с помощью переводчиков. Иногда друг другу подсказываем, что и как правильно делать», - говорит один из рабочих по имени Сарсенбек.

«Зарплату получаем вовремя. Создают условия для нас, - продолжает его коллега Кали. - Я местный. Живу недалеко отсюда в поселке Сагабуйен. Нас утром забирают, а вечером отвозят. Все устраивает. Мы ведь строим свои дороги, а не чужие, и это хорошо. Раньше здесь были разбитые дороги, все в ямах. Но сейчас с каждым днём улучшается, и душа радуется. Ведь хорошие дороги - это развитие экономики и туризма», - поделился он.

Ремонтные работы по направлению «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск» проводятся в рамках реализации государственной программы «Нурлы Жол» с 2018 года. В общей сложности здесь трудятся свыше 5 тысяч человек. В Алматинской области (313 км до границы ВКО) работают более 2000 человек, в их число вошли и квалифицированный персонал, привлеченный из КНР в количестве 112 человек для обмена опытом в сфере строительства автодорог. В целях обеспечения занятости населения большая часть персонала подрядчика (более 1800 человек) была привлечена из числа населения прилегающих населенных пунктов к данной магистрали.

В Восточно-Казахстанской области по данному коридору (454 км) трудятся свыше 3 тысяч человек. Больше половины из них местные. Они работают до поздней ночи.

«Я контролирую работу сотрудников на участке в ночное время. Работать в темное время суток нелегко, в основном следим за техникой безопасности. Каждый специалист свое дело знает. Каждые 15 минут подхожу к операторам, беседую с ними, чтобы они не уснули и были в бодром духе. График работ у нас с 07:00 до 18:00 часов - для первой смены и с 19:00 до 02:00 ночи - для второй смены. Потом приезжает автобус, развозят всех по домам», - рассказывает о своей работе начальник одного из участков Ерден Рустамов.

Он признался, что любит свою работу, несмотря на сложности.

«У нас в основном земляные работы. Мы заканчиваем развязку сейчас (возле посёлка Касыма Кайсенова Уланского района, ВКО). Дальше будет асфальтирование дорог. Земляные работы сложные, потому что мы начинаем все с нуля. Когда мы приехали три года назад, здесь росли камыши, было болото. По проекту, была выемка, а после все это грунтом поднималось. Труд очень тяжёлый. Легкой работы не бывает. Тем более в дорожном строительстве. Здесь все зависит друг от друга. Асфальтчики не придут пока мы свою работу не сделаем, мы тоже связаны по рукам, пока топографы не сделают отметки согласно проектным данным. В целом, работа интересная, я с 20 лет строю дороги, люблю свою работу. У меня отец и дед были строителями», - рассказал Ерден Рустамов.

Стоит отметить, что с начала реализации проекта регулярно проводятся учебные курсы по обучению персонала из числа местного населения по таким востребованным специальностям, как оператор асфальтоукладчика, операторы автогрейдера, экскаватора, катка и т.д. За время строительства множество местных жителей были трудоустроены, обучены техническим специальностям.

В АО «НК «КазАвтоЖол» заявили, что трудоустройство и занятость населения благоприятно сказались на экономических показателях ВКО. Благодаря повышению численности населения за счет трудовых резервов, увеличилось потребление товаров первой необходимости и высоко востребованных изделии пищевой промышленности и сельского хозяйства, что в свою очередь простимулировало население региона переориентироваться на нужды строительных бригад.