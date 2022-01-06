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    Работа всех ЦОНов приостановлена в Казахстане

    6 Января 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа всех ЦОНов приостановлена в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    Работу всех Центров обслуживания населения приостановили в Казахстане. Это связано с введенным в республике чрезвычайным положением. Пока неизвестно, когда ЦОНы снова продолжат работу.

    Напомним, в стране приостановлена работа всех финансовых организаций и банков второго уровня.

    В Казахстане 5 января т.г. объявлено чрезвычайное положение. В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан напомнили, что грозит за нарушение режима ЧП.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Цифровой Казахстан ЧП-2022
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