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    Работа в рамках ЕАЭС будет сосредоточена на увеличении кооперации между странами – Минторговли

    8 Февраля 2021, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа в рамках ЕАЭС будет сосредоточена на увеличении уровня кооперации между странами. Об этом заявила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня доля торговли кооперационными товарами составляет 30% от общей взаимной торговли. На долю казахстанских товаров приходится только 11% (1,4 млрд долларов США), что конечно, очень мало. К сожалению, государства-члены ЕАЭС рассматривают друг друга как конкурентов, а не равных партнеров. Но, думаю, мы придадим этому делу должный импульс и будем усиливать нашу работу именно в сфере кооперации, чтобы максимально использовать тот потенциал, который создается за счет ЕАЭС и тех зон свободной торговли с третьими странами», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Министерства торговли и интеграции.

    Она напомнила, что на сегодня государствами-членами ЕАЭС заключены четыре соглашения о свободной торговле. Это Вьетнам, Сербия, Иран, Сингапур.

    «Проводятся переговоры с Израилем, Египтом, Индией. Потенциал наращивания отечественного экспорта в указанные страны составляет около 2,2 млрд долларов США. Это очень существенные рынки и нам необходимо этим пользоваться. В планах заключение аналогичных соглашений со странами Персидского залива, Индонезией, Алжиром, Монголией, АСЕАН и другими», - заключила вице-министр.

    Ранее вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова рассказала о том, что для казахстанских экспортеров было устранено восемь чувствительных барьеров в 2020 году. Она также напомнила, что по инициативе Министерства был внедрен новый вид сертификата подтверждения происхождения товаров - «сертификат серийной продукции» на скоропортящуюся продукцию.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика ЕАЭС
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