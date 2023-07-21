Работа в Астане для людей с инвалидностью. Куда обращаться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центре трудовой мобильности рассказали, где в Астане лица с инвалидностью могут найти работу. К слову, с начала этого года 905 человек с ограниченными возможностями охвачены мерами занятости, 127 из них трудоустроены на постоянные рабочие места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечу, что в соответствии с Социальным кодексом, работодатель обязан трудоустраивать лиц с инвалидностью по установленной квоте. Исключение – если работодатель или физическое лицо прекращает свою деятельность, сокращается численность штата работников, снижается объем производств, выполняемых работ или услуг», - отметила руководитель карьерного центра Байконырского района КГУ «Центр трудовой мобильности» Айсулу Калиева.

Для лиц с инвалидностью наиболее подходящей считается работа, которой они могут заниматься, учитывая их возможности. Лица, занятые уходом за детьми до 3х лет в основном ищут работу в режиме гибкого и неполного рабочего времени.

«Каждое лицо с инвалидностью имеет право на работу. И наша задача — содействовать ему в этом. Одним из эффективных инструментов для вовлечения инвалидов в продуктивную занятость считаются квоты по трудоустройству на предприятиях. Одна из проблем в нашем обществе - ментальный барьер, стереотипное мышление, связанное с принятием лиц с инвалидностью на работу», - добавила Айсулу Калиева.

В основном лица с инвалидностью в Астане работают в общественных фондах:

- ОФ «ҮНСІЗ ӘЛЕМ»

- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КЫРГЫЗСТАН-АСТАНА»

- ОФ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ БАЛАМ-АЙ»

- Казахское общество слепых

Также в здании Назарбаев Университета действует кафе Kunde, где работают люди с особыми потребностями.

С начала текущего года охвачено мерами занятости 905 лиц с инвалидностью. В том числе трудоустроено на постоянные рабочие места 127 лиц, охвачено активными мерами занятости 778 лиц с инвалидностью.