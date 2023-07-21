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    Работа в Астане для людей с инвалидностью. Куда обращаться

    21 Июля 2023, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центре трудовой мобильности рассказали, где в Астане лица с инвалидностью могут найти работу. К слову, с начала этого года 905 человек с ограниченными возможностями охвачены мерами занятости, 127 из них трудоустроены на постоянные рабочие места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отмечу, что в соответствии с Социальным кодексом, работодатель обязан трудоустраивать лиц с инвалидностью по установленной квоте. Исключение – если работодатель или физическое лицо прекращает свою деятельность, сокращается численность штата работников, снижается объем производств, выполняемых работ или услуг», - отметила руководитель карьерного центра Байконырского района КГУ «Центр трудовой мобильности» Айсулу Калиева.

    Для лиц с инвалидностью наиболее подходящей считается работа, которой они могут заниматься, учитывая их возможности. Лица, занятые уходом за детьми до 3х лет в основном ищут работу в режиме гибкого и неполного рабочего времени.

    «Каждое лицо с инвалидностью имеет право на работу. И наша задача — содействовать ему в этом. Одним из эффективных инструментов для вовлечения инвалидов в продуктивную занятость считаются квоты по трудоустройству на предприятиях. Одна из проблем в нашем обществе - ментальный барьер, стереотипное мышление, связанное с принятием лиц с инвалидностью на работу», - добавила Айсулу Калиева.

    В основном лица с инвалидностью в Астане работают в общественных фондах:

    - ОФ «ҮНСІЗ ӘЛЕМ»

    - ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КЫРГЫЗСТАН-АСТАНА»

    - ОФ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ БАЛАМ-АЙ»

    - Казахское общество слепых

    Также в здании Назарбаев Университета действует кафе Kunde, где работают люди с особыми потребностями.

    С начала текущего года охвачено мерами занятости 905 лиц с инвалидностью. В том числе трудоустроено на постоянные рабочие места 127 лиц, охвачено активными мерами занятости 778 лиц с инвалидностью.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Общество Трудоустройство
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