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    Работа служб поддержки пациента не контролируется должным образом – Минздрав РК

    27 Августа 2022 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анализ поступивших жалоб в Комитет медицинского и фармацевтического контроля в отдельных случаях говорит об увеличении обращений от населения на качество медпомощи. В более 30% случаев такие факты подтверждаются. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также было проанализировано качество медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП/ОСМС. Оперативно помогает решать вопросы населения Call- центр, куда поступило более 400 тыс. обращений в первом полугодии текущего года. При этом, число жалоб на медуслуги в рамках ГОБМП/ОСМС выросло в 1,7 раз – с 6,5 тыс. до 11,1 тыс. В Фонд социального медстрахования за первое полугодие 2022 года обратилось более 11 тыс. человек с жалобами на низкое качество медуслуг, отказ в предоставлении медицинских услуг, в лекарственном обеспечении», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения.

    Жандос Буркитбаев отметил, что в 80% жалоб причиной является слабая коммуникация медработников, руководства медицинских организаций.

    «Работа служб поддержки пациента должным образом не контролируется ни руководством медицинских организаций, ни управлениями здравоохранения», - добавил он.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Медстрахование
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