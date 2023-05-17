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    Работа системы Е-нотариат стабилизирована - Асет Турысов

    17 Мая 2023, 21:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асет Турысов, передает МИА «Казинформ»

    С 5 по 9 мая проводился перенос данных с правового кадастра Базы данных «Регистр недвижимости» на информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости». Стоит признать, что пуско-наладочные работы затянулись. Поэтому хотел бы извиниться за предоставленные временные неудобства!

    На сегодня работа стабилизирована. Совместными усилиями (Госкорпорация «Правительство для граждан», АО «Национальные информационные технологии» и Республиканская нотариальная палата) делается все возможное для перевода работы в штатный режим. .

    Сегодня коллеги из Азаматтарға арналған үкімет/ Правительство для граждан и РНП выехали в офис нотариуса и на месте ознакомились с процессом работы системы Е-нотариат.
    Статистика говорит сама за себя - с 10 мая по сегодняшний день, на 13:00 часов по Е-нотариату проведено более 8 тысяч сделок, из которых почти 4,5 тысячи уже отработаны и зарегистрированы», - написал Асет Турысов.

    Он подчеркнул, что этот проект - своего рода реформа, которая даст колоссальный эффект для дальнейшего развития нашей страны.

    «Во всем мире регистр недвижимости и земельный кадастр - это 1 система, которая включает себя не только данные собственности, но и отражает всю другую информацию по недвижимости, принадлежности земельного участка, в том числе его характеристики вплоть до показателей почвы и тд и тп, а также отражает информацию по коммуникациям и остальные необходимые данные», - отметил Асет Турысов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Цифровой Казахстан МЦРИАП
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