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    • Работа портала eGov.kz полностью восстановлена

    4 Августа 2022 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа компонентов электронного правительства, eGov.kz, мобильного приложения eGov mobile и ЦОНов полностью восстановлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по связям с общественностью АО «НИТ».

    АО «Национальные информационные технологии» полностью восстановили работоспособность компонентов электронного правительства, в том числе портала eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и основных государственных баз данных (ГБД ФЛ, ЮЛ и др.) Вместе с тем, доступно оказание услуг в ЦОНах, спецЦОНах и госуслуг в банках второго уровня.

    «Сотрудниками АО «НИТ» проведены все необходимые работы по восстановлению полной работоспособности компонентов электронного правительства и государственных баз данных. На данный момент все работает в штатном режиме. В связи со сбоем, ожидается большой наплыв пользователей в ближайшие несколько дней. Просим отнестись с пониманием к данной ситуации», - отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

    Вместе тем, сообщается, что проводится анализ произошедших сбоев. Любые сбои в информационных системах электронного правительства фиксируются как инцидент информационной безопасности. По итогам всестороннего анализа будут предприняты меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

    Ранее, вследствие сбоя на инфраструктуре серверного центра государственных органов, наблюдалась недоступность отдельных государственных баз данных и компонентов электронного правительства. В связи с этим, также не работали ЦОНы, спецЦОНы и госуслуги в банках второго уровня.
    #Цифровой Казахстан #ЦОН
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