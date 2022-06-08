Работа по взысканию долгов проводится слабо - глава Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова сообщила о расхождениях в данных касательно ввозимой обуви в Казахстан по итогам аудита в таможенном администрировании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Слабо проводится работа по взысканию долгов в рамках процедур банкротства и реабилитации. Погашено менее 1% от суммы кредиторской задолженности, а всего 2 трлн тенге. Видимо, основную часть спишут», - заявила Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

В части таможенного администрирования глава Счетного комитета сказала, что в ходе налогового и таможенного аудита выявлено расхождение по обуви.

«Что касается ввозимой обуви по сумме, мы пришли к тому, что у нас часть населения должна ходить босиком. Никто босиком не ходит. Зимой, летом, осенью все обуты. У всех по несколько пар обуви. Обувь - это недорогой товар, а вот если мы коснемся вопросов дорогого оборудования, промышленного оборудования, цифрового оборудования и так далее», - возмутилась она.

Ранее председатель Счетного комитета заявила, что доходы более чем на 36% сформированы за счет средств Национального фонда.