Работа по интеграции мероприятий действующих 10 нацпроектов завершается – Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством проведена работа по разработке обновленного перечня нацпроектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, докладывая об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на пленарном заседании Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реформирования системы государственного планирования вместо госпрограмм реализуются 10 нацпроектов. Вместе с тем, по поручению Высшего совета по реформам Правительством проведена работа по разработке обновленного перечня нацпроектов, отвечающих установленным критериям проектного управления. В этой связи, утверждены нацпроекты нового формата «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения». Также разработан нацпроект «Доступный интернет». Вместо громоздких документов осуществляется переход на формат лаконичных нацпроектов, направленных на решение конкретных проблем», - сказал Ерулан Жамаубаев

Глава Минфина добавил, что в настоящее время завершается работа по интеграции мероприятий действующих 10 нацпроектов в документы Системы госпланирования и иные документы. Утверждены 15 концепций, направленных на развитие конкретных отраслей до 2029 года.

«Данные Концепции интегрированы с Планом по реализации предвыборной программы Президента. Относительно эффективности использования регионами бюджетных средств Правительство согласно с рекомендациями ВАП по усилению мониторинга исполнения бюджета и ужесточению контроля за достижением результатов, особенно по инвестиционным проектам. Поэтому данные вопросы мы дополнительно проработаем с заинтересованными госорганами», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.