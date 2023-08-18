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    Работа осложняется высокой температурой и задымленностью – МЧС РК о поисках горняков

    18 Августа 2023, 22:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Сырым Шарипханов провел рабочее совещание на шахте «Казахстанская», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения в угольном конвеерном уклоне Д-6 продолжаются.

    Работа и подступ к аварийным выработкам осложняется высокой температурой и сплошной задымленностью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки.

    Министерство по ЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ.

    Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах.

    Напомним, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

    Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче.

    Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

    По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде и два человека - в Шахтинске.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

    Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

    Между тем Генеральный секретарь Казахстанской Конфедерации Труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Происшествия Регионы Казахстана МЧС Пожар ЧП на шахте Караганда
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