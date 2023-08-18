Работа осложняется высокой температурой и задымленностью – МЧС РК о поисках горняков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Сырым Шарипханов провел рабочее совещание на шахте «Казахстанская», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения в угольном конвеерном уклоне Д-6 продолжаются.

Работа и подступ к аварийным выработкам осложняется высокой температурой и сплошной задымленностью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки.

Министерство по ЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ.

Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах.

Напомним, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче.

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Между тем Генеральный секретарь Казахстанской Конфедерации Труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.