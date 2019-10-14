Работа над законопроектом о банкротстве физических лиц приостановлена - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа над законопроектом о банкротстве физических лиц приостановлена. Об этом говорится в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК – министра финансов Алихана Смаилова на запрос группы депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-премьер отметил, что согласно Плану законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2018 год (утвержден Постановлением Правительства РК от 28 декабря 2017 года № 894) разработан проект Закона «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан», регулирующий вопросы неплатежеспособности (банкротства) физических лиц. Проектом закона предлагалось построение процесса восстановления платежеспособности физического лица путем комбинации досудебной и судебной процедур. Досудебная процедура основывается на добровольном соглашении должника и его кредиторов об условиях реструктуризации накопившихся долгов и постепенной их оплаты в течение пяти лет согласно составленному плану. В судебной процедуре имущество, имеющееся у должника, распродается, и за счет вырученных средств осуществляется расчет с кредиторами либо устанавливается факт отсутствия имущества. Суть данной процедуры заключается в освобождении должника от долгов, оставшихся непогашенными.

«Следует отметить, что работа над проектом закона приостановлена в связи введением нового порядка ипотечного кредитования, направленного на предоставление возможности реструктуризации займа на раннем этапе возникновения просроченной задолженности, расширение инструментов досудебного урегулирования проблемной задолженности и восстановление института залога как способа обеспечения обязательств по займу (Закон от 2 июля 2018 года по вопросам валютного регулирования и валютного контроля). Таким образом, в соответствии с резолюцией Главы государства от 20 сентября 2018 года № 4885-5 ПАБ вопрос внедрения института банкротства физических лиц будет рассмотрен после оценки эффективности практического применения указанного механизма внесудебного взыскания», - сообщает Алихан Смаилов.

В свою очередь, как отмечает министра финансов, Правительством и Национальным банком ведется работа по предотвращению образования проблемной задолженности по беззалоговым потребительским займам. Для указанных целей разработаны поправки в банковское и микрофинансовое законодательство, которые направлены на усиление ответственности финансовых организаций. В частности, предлагается ограничить продолжительность взимания штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам, пересмотреть подход к оценке кредитоспособности заемщика, установить повышенные требования к собственному капиталу банков.

«Необходимо отметить, что предлагаемые меры не могут исключить возникновение у физического лица проблем с задолженностью. Следовательно, правоотношения, возникающие при неспособности физического лица отвечать по своим обязательствам, требуют законодательного урегулирования. В настоящее время в рамках исполнения пункта 81 Плана действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 27 прорабатывается вопрос по разработке в установленном порядке соответствующего законопроекта», - добавляет Алихан Смаилов.