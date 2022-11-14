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    Работа на ТЭЦ в Риддере восстанавливается

    14 Ноября 2022, 15:49

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Ремонтно-восстановительные работы на «Риддер ТЭЦ» идут в соответствии с графиком. На данный момент для регулировки агрегатов на станцию прибыли энергетики и киповцы Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

    По информации штаба по ЧС, дополнительно на ТЭЦ приехали 30 специалистов предприятий «Терезе» и «ВК Инвест Инжиниринг».

    На сегодня на теплоцентрали в работе - котлы №1, № 3 среднего давления и котел № 6 высокого давления. Проводятся ремонтные работы по автоматизации котла № 4 (высокого давления), в ближайшее время восстановительные работы данного агрегата будут завершены. Сейчас в наличии на станции 260 тонн мазута. Сегодня ожидается прибытие еще 5 вагонов с топливом.

    Температура в теплосети составляет 55/42°, наружный воздух- +7 °С (среднесуточная температура +1°).

    Кроме того, в Риддере начали работать в режиме оффлайн школы и детские сады. В учебных заведениях уроки сокращены до 30 минут и до 5 минут - перемены.

    Напомним, в городе сохраняется режим ЧС. Под руководством акима ВКО Даниала Ахметова на месте в режиме 24/7 работает штаб, который координирует ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ.
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