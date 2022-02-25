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    Работа на ощупь: что производит в Караганде общество слепых

    25 Февраля 2022, 12:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде есть предприятие, где работают незрячие и слабовидящие. Ему уже больше 40 лет. В его цехах выпускается востребованная продукция. К примеру, железнодорожников обеспечивают фильтрами для тепловозов. Из гофрокартона производят тару, коробки для пиццы, одноразовые стаканчики и многое другое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цеха ТОО «Карагандинское учебно-производственное предприятие ОО «Казахское общество слепых» расположены в Пришахтинске, на улице Методической. Первое, что видим, – это вывеска «Садовый центр».

    В теплицах полным ходом идёт подготовка к летнему сезону. Предприятие участвует в озеленении города. Цветочную рассаду покупают и садоводы, и организации.

    - Выращиваем петуньи – около десятка разных сортов. Снабжаем ампельной петуньей. Много других видов однолетников: бархатцы, катарантус, виола, сальвия и т. д. Всё это разнообразие видите летом на клумбах. Используем только проверенные профессиональные семена. В этом году подготовим порядка 200 тысяч штук петуний и около 100 тысяч других цветов. Посев начали в феврале, в марте будет пикировка рассады, с мая выставим на продажу, – говорит Мария Золотых, заведующая теплицами.

    Под её руководством трудятся слабовидящие цветоводы. Сейчас с объёмом справляются два сотрудника, дополнительная рабочая сила потребуется в марте.

    Экскурсию по промышленным цехам провёл директор предприятия Бакытбек Бейсебаев.

    – Наше Казахское общество слепых придерживается политики производства методом кооперации. По стране сегодня работают 29 предприятий общественного объединения. Одни производят полуфабрикат или сырьё, другие выпускают конечное изделие. У нас конечный этап по гофрокартону. Делаем поддоны, коробки разной сложности, крафт-упаковку. Продаём внутри области, клиенты местные. Регион наш промышленный, рынок сбыта большой, – рассказал руководитель общественного объединения.

    На этом участке руководит процессом и управляет станками зрячий сотрудник. Это обусловлено тонкостью работы и безопасностью. А люди с инвалидностью заняты на вспомогательных работах и упаковке.

    Другое направление – масляные, топливные фильтры для различных видов техники: тепловозов, КамАзов, тракторов. По словам Бакытбека Бейсебаева, эта продукция востребована не только компаниями. Предприятие знают и частные автовладельцы, нередко обращаются за помощью.

    Андрей Лотарев привык работать на ощупь, легко справляется с оборудованием для выпуска фильтров. На этом предприятии трудится больше 30 лет. От простого рабочего дошёл до начальника цеха. Возраст и проблемы со зрением не мешают двигаться дальше. Параллельно с работой он учится в колледже на финансиста, в этом году получит диплом.

    В этом же цеху предложили новое изделие – корзину для посадки растений. Андрей Лотарев назвал ноу-хау «дедовский метод».

    Основа изготавливается из проволоки, а внутрь помещается мешок из агроткани. Устройство может быть выполнено любого размера: маленькое – под цветы, большое – под саженцы кустарников и деревьев. Агроткань позволит удерживать влагу, и растение легче приживётся.

    Ещё одно подразделение предприятия – швейный цех. Ассортимент продукции большой – от постельного белья до спецодежды.

    - Я училась в интернате для слепых, мои одноклассники работают на этом предприятии. Устроилась по их примеру. Третий год здесь. Условия нормальные. Главное – возможность заработка, – поделилась работница швейного цеха Татьяна Огневая.

    В целом на предприятии общества слепых сегодня трудятся 25 человек с особыми потребностями. По мере необходимости объявляют дополнительный набор через Центр занятости. В ближайшее время планируется создать еще около двух десятков рабочих мест.

    Незрячие готовы работать ещё больше, приносить пользу. Всё зависит от увеличения заказов на их продукцию.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Промышленность Регионы Казахстана Общество Караганда
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